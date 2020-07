Milan, Pioli carico per la prossima stagione: “Vogliamo arrivare in Champions League”

Ultima giornata di campionato per la Serie A che vedrà il Milan impegnato contro il Cagliari. Fresco di rinnovo contrattuale, il tecnico Stefano Pioli ha presentato la gara contro i sardi dando uno sguardo anche al futuro con importanti ambizioni e obiettivi precisi.

Pioli: “Prossima stagione vogliamo la zona Champions League”

“Abbiamo lavorato tanto per trovare questa continuità e questa filosofia di gioco”, ha spiegato Stefano Pioli. “Questa mentalità deve essere la base per la prossima stagione”. E proprio verso la prossima annata di Serie A che il mister rossonero è già ben orientato: “Il sesto posto non sarà il nostro obiettivo, il Milan deve tornare a lottare per la Champions League ma per farlo bisognerà resettare e ripartire da zero”.

Sulla partita contro il Cagliari e sui singoli calciatori: “Creare una mentalità è l’aspetto più importante e complicato. Ci siamo riusciti e anche in tempi non eccessivi. Questa mentalità deve essere la base per il futuro. Tanti giocatori sono cresciuti e hanno dimostrato le loro qualità. Io ero certo di avere una squadra di qualità, avevamo solo bisogno di tempo e fiducia. Il gioco è cresciuto e ha permesso ai giocatori di crescere e viceversa. Contro il Cagliari andrà in campo il miglior Milan anche se non so chi giocherà, devo valutare un po’ di cose. Rebic non ci sarà, quindi giocherà Leao dall’inizio”.

