Milan, Pioli: “Ci giochiamo tutto in 12 partite. Ibrahimovic? Sta meglio ma non so quando tornerà”

Vigilia di campionato per il Milan che domani, alle 19.30, affronterà al Via del Mare il Lecce. Stefano Pioli, mister dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa in merito alla ripresa del campionato e alle vicende dell’attualità del Diavolo. Ecco le sue parole:

RIPARTENZA – “Se il campionato non avesse ripreso, la nostra sarebbe stata una stagione di rimpianti”, ha ammesso Pioli. “Dobbiamo rincorrere, sarebbe importante riprendere con una vittoria. Abbiamo rimpianti per la Coppa Italia, soprattutto per la partita d’andata. Un po’ per demerito nostro e un po’ per certe decisioni”. E ancora: “Sarebbe un peccato terminare la stagione in questa posizione, non abbiamo neanche un calendario facile, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Sappiamo giocare bene, abbiamo qualità e sacrificio. In queste 12 partite ci giochiamo tutto e ovviamente l’Europa”.

SQUADRA E STADIO – “Le porte chiuse? Sicuramente influiscono in maniera negativa su tutti, il calcio è con i tifosi. I tifosi sono passione, entusiasmo, motivazione, ma anche adrenalina, dovremo trovarla dentro di noi. Era l’unico modo per ricominciare. Se abbiamo la possibilità di tornare a giocare è merito del presidente Gravina, al quale faccio i complimenti per come ha gestito la situazione”. E sul Milan: “Ibra? Sta meglio ma non so quando tornerà. Sta lavorando con dedizione e impegno. Musacchio? Penso abbia finito la stagione”.

FUTURO – “Le voci su Rangnick complicano tutto?Per me no, credo nemmeno per i giocatori, siamo abituati a lavorare in mezzo a voci e distrazioni. Non possiamo farci distrarre da nulla. Futuro? Chi lo sa. Abbiamo un grande obiettivo, dobbiamo rincorrere, non credo che la posizione in classifica mostri le nostre qualità. Il futuro di tutti gli allenatori passa da questi 40 giorni, viviamo di prestazioni e risultati”.

