Milan, Pioli: “Con il Cagliari si potrebbe chiudere settimana eccezionale. Ibra…”

Il tecnico rossonero dispiaciuto per l'infortunio di Ibrahimovic

Redazione ITASportPress

Dopo le due positive vittorie contro Juventus e Torino, i rossoneri scendono in campo a San Siro per blindare un posto tra le prime quattro della classifica. L'avversaria da superare è il Cagliari di Mister Semplici, in un ottimo momento di forma e alla ricerca di fondamentali punti per la salvezza. Motivazioni forti da entrambi i lati, dunque.

Alla vigilia del match Mister Pioli è intervenuto in conferenza stampa da Milanello, con le sue parole che sono state trasmesse come di consueto su AC Milan Official App. In apertura, il Mister ha voluto rivolgere i suoi complimenti personali alle ragazze del Milan Femminile e a Maurizio Ganz per la storica qualificazione in Women's Champions League.

LA VIGILIA ROSSONERA

"Viviamo queste ore con concentrazione e grandi motivazioni. La partita di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale per risultati e prestazioni. Siamo stati sempre molto bravi ad avere il giusto equilibrio, dovremo mettere in campo questa caratteristica nella partita di domani".

IL CAGLIARI

"Metteranno in campo una prestazione attenta e determinata, sarà una partita insidiosa. Hanno giocatori di qualità e saranno motivati come noi. Dovremo provare a giocare meglio dei nostri avversari, creando di più e subendo meno di loro. Ho tra le mani un gruppo responsabile, sempre attento a comprendere le situazioni e a recepirle nel modo giusto. I ragazzi stanno lavorando con attenzione e concentrazione, c'è voglia di aiutarsi e giocare insieme. Dovremo essere compatti e mettere in campo una prestazione lucida e di qualità".

OBIETTIVO VICINO

"È la storia del nostro club che testimonia come la casa del Milan sia l'Europa. È giusto che ci siano aspettative, siamo in un top club, abbiamo una tifoseria fantastica alle spalle. Sappiamo di avere lavorato bene, dovremo essere bravi e preparati mentalmente. Le partite non sono mai semplici, ci siamo preparati a combattere contro un avversario che farà la sua partita con giocatori pericolosi. Saremo soddisfatti solamente quando, e se, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo"

IBRA

"Quella di Zlatan è una terapia conservativa che dovrebbe permettergli di tornare al 100% nella prossima stagione. Oggi l'ho visto dopo la visita e l'ho trovato sereno. Domani sarà con noi, sarà come sempre un sostegno e un appoggio per tutti e ci dispiacerà non averlo in campo".

TUTTI SONO IMPORTANTI

"Si sta alzando il livello da parte di tutti, queste due partite decideranno il nostro lavoro. Leão, Meïte e Krunić mercoledì sera sono stati determinanti col loro ingresso in campo. Domani sera partirà la migliore squadra possibile, ma i cambi saranno determinanti anche perché si tratterà della terza partita in otto giorni. Dalot? È un professionista fantastico, eccezionale. È facile dare i meriti dei nostri risultati ai giocatori impiegati più spesso, ma anche chi ha giocato meno è stato determinante, anche per alzare la qualità del nostro lavoro quotidiano".

I VALORI ROSSONERI

"Io mi sono sentito sempre, dal primo giorno a Milanello, nel posto giusto. Sostenuto, stimato, in un posto dove c'è grande senso di appartenenza, serietà e lavoro di tutti per il bene del club: questi sono valori che condivido. Tutto questo ci ha sempre dato forza di continuare a credere nel lavoro che facciamo. Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, le somme si tirano sempre alla fine".

TESTA A DOMANI

"Dopo le sconfitte con Sassuolo e Lazio eravamo consapevoli che la strada era comunque nella direzione giusta. Credere nel nostro lavoro ci ha permesso di non abbatterci in un momento difficile come quello, non abbiamo mai smesso di credere nelle nostre qualità: quando parti da una base così solida diventa semplice anche affrontare dei momenti delicati. Domani dovremo contare soltanto sulla nostra prestazione, gli altri risultati saranno quello che saranno. Dovremo giocare la nostra partita e pensare a noi stessi".