Milan, Pioli: “Con la Lazio importante per futuro. Ibra out. Su Theo e Leao…”

Conferenza stampa per il tecnico rossonero in vista della gara di campionato di domani

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani affronterà la Lazio nella 33^ giornata di Serie A nel Monday Night. Il mister rossonero ha parlato in conferenza stampa della delicatissima sfida che potrebbe valere una buona fetta di qualificazione alla prossima Champions League.

Sulla gara con la Lazio: "Gli scontri diretti valgono doppio, sia per noi che per loro è una gara importante per il futuro. Scontro diretto e se lo vinci lo scatto in avanti è importante". Ancora sugli avversari: "La Lazio è una squadra forte, abbiamo già affrontato e battuto, ci aspetta una partita equilibrata, abbiamo le capacità di potercela giocare".