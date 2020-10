Milan, Pioli: “Con la Roma esame difficile, ma vogliamo superarlo”

Dopo l’Europa League, di nuovo il campionato. Per il Milan il prossimo ostacolo si chiama Roma. Un avversario difficile, che però arriva in un momento molto positivo per i rossoneri, reduci in Serie A dal convincente successo nel Derby. A San Siro servirà consolidare il primato in classifica per alimentare le convinzioni di un gruppo in costante crescita. Lo sa bene Mister Pioli il quale, a Milanello, alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa. Queste tutte le sue dichiarazioni:

VERSO MILAN-ROMA

“È una partita importante, anche per la classifica, abbiamo iniziato bene e vogliamo continuare. È un esame difficile, ma vogliamo superarlo. Pensiamo solo a noi stessi, una partita alla volta. Affrontiamo un avversario forte, che ha vinto cinque delle ultime sei trasferte. Fonseca ha fatto molto bene al primo anno in Italia, ha dimostrato di avere delle ottime idee. Hanno dato continuità alla squadra, aggiungendo anche nuovi giocatori di livello come Kumbulla e Pedro. La Roma ha grandi valori e ambizioni, come noi, senza dimenticare che nello scorso campionato ci sono arrivati davanti. Ci vuole una grande approccio, bisogna giocare con determinazione“.

LA SQUADRA

“Avevamo bisogno di alzare il livello di competitività della rosa, la società è stata brava a rinforzare la squadra inserendo giovani di qualità. Finora siamo stati sempre bravi a non far pesare le tante assenze che abbiamo avuto, è importante avere tanti titolari. Abbiamo bisogno di tutti, scegliere la miglior la formazione titolare è essenziale ma i cinque cambi e in generale la panchina sono un aspetto fondamentale in ogni partita: mai come adesso si possono cambiare le gare in corsa. Possiamo ancora migliorare, sia nel collettivo che nei singoli, sia a livello tattico che tecnico. Possiamo crescere nel capire meglio i momenti della partita, nel migliorare nella gestione del vantaggio; come a Celtic Park nel secondo tempo“.