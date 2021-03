Milan, Pioli: “Continuiamo a crederci. Giocare aiuta a superare i passi falsi”

Il Milan passa anche contro l’Hellas Verona. I rossoneri si riportano a solamente tre lunghezze dall’Inter capolista e provano a tenere vivo il campionato fino alla fine. Inoltre il Diavolo mette nel mirino anche gli ottavi di Europa League contro il Manchester United.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli interviene ai microfoni di Sky Sport: “Sottolineo che gli ultimi infortuni sono dettati da traumi avuti contro l’Udinese. Abbiamo dimostrato comunque di esserci e di crederci. Con o senza Ibrahimovic e i big vince il Milan. Siamo una squadra forte con o senza di loro. Non siamo marziani e possiamo sbagliare qualche partita. Le difficoltà ci aiuteranno. Prima tutti volevano la squadra giovane e ora tutti pretendono grandi cose dai ragazzi… Abbiamo fatto la nostra miglior gara contro il Verona. Ora pensiamo all’Europa League, dove ci attende un match stimolante. Ibrahimovic ci ha chiesto come stavamo oggi. Ci ha aiutato e stimolato, come fanno i grandi campioni. Giocare spesso aiuta a superare i passi falsi. Pensiamo sempre alla gara seguente. Ora abbiamo in testa Manchester, anche perché abbiamo due obiettivi”.