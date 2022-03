Milan, Pioli: “Contro il Cagliari per vincere ma sarà ambiente caldo”

Le parole del mister alla vigilia

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Milan di StefanoPioli che domani sfiderà il Cagliari alla Unipol Domus per la 30esima giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ha presentato il delicato match nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

MOMENTO - "È stata una settimana diversa, perché ci siamo allenati ogni giorno. Abbiamo lavorato bene. Onestamente non abbiamo parlato della classifica, ma siamo concentrati sulle situazioni che non ci vedono così precisi". Pioli ha poi aggiunto: "Noi padroni del nostro destino? Tutte sono padroni del loro destino. Non bisogna mettere il carro davanti ai buoi. Virtualmente abbiamo solo un punto di vantaggio sull'Inter, forse l'Atalanta sta perdendo qualche punto. Noi vogliamo vincere domani, sappiamo le difficoltà; il Cagliari ha fermato il Napoli, dal punto di vista meteo non sarà facile. Dobbiamo pensare solo a domani e andare avanti".

SFIDA - "Trasferta di Cagliari calda come a Salerno? Sicuramente sì. Tutte le esperienze fatte ci devono servire. Tutte le squadre hanno grandi motivazioni e grandi obiettivi, quindi devi stare attento a tutto. Serve una prestazione all'altezza di intensità e di qualità, perché il Cagliari gioca un calcio molto aggressivo".

SINGOLI - "Sta sicuramente meglio rispetto ad una settimana fa. Lui fa tanti lavori individualizzati per il suo fisico in questo momento. Il suo minutaggio è aumentato, poi vedremo che scelte fare". Su Giroud: "Giroud ha dato qualità, spessore caratteriale e tecnico. Sta dando tanto nel nostro gruppo. Se fino ad ora abbiamo fatto 98, ora dobbiamo fare 99 e poi 100. Da tutti mi aspetto il massimo". Su chi non sarà presente: "Daniel Maldini non è disponibile, Tonali è tornato dopo 2 giorni di assenza e lo vedrò oggi. Giroud non avrà problemi. Ieri ha avuto un trauma contusivo anche Brahim Diaz, vedremo oggi".