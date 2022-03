Milan, Pioli: “Contro il Napoli chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo”

Il tecnico rossonero ha presentato il match di domani contro il Napoli

Domani sera si disputerà allo stadio Maradona il big match della 28a giornata di Serie A fra il Napoli e il Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa da Milanello per presentare la partita: "Il Napoli è una grande squadra, allenata molto bene da Spalletti, ma non esistono gruppi senza punti deboli. Hanno la migliore difesa del campionato, sono bravi nel palleggio e in profondità. Domani chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo. Dentro la partita e la preparazione c'è anche l'ambiente che incontreremo, che sarà sicuramente bellissimo e stimolante per entrambe le squadre".

Soddisfazione - "A luglio avrei sperato di essere in questa posizione, dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo. D'ora in avanti ogni partita sarà un crocevia, da affrontare con la massima fiducia nei nostri mezzi. Affrontiamo una squadra in grande condizione, hanno qualità ma le abbiamo anche noi, dovremo giocare con forza. Sono convinto che il Derby di Coppa ci abbia dato energia piuttosto che togliercela e siamo pronti per affrontare questa gara così importante".

Le scelte - "Ibrahimović sta meglio, si è allenato in gruppo sia ieri che oggi e probabilmente viaggerà con noi domani. Rebić sta bene fisicamente e sta tornando nella condizione migliore, deve sfruttare le opportunità. Penso sia importante cominciare con la migliore squadra possibile ma anche avere i cambi giusti, in grado di non dare punti di riferimento agli avversari e di avere un impatto positivo sulla partita. Se ho già deciso sulla formazione di domani? Sì".