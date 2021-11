Milan, Pioli: “Contro il Sassuolo fare giocate facili con velocità. Maignan ci sarà”

Il tecnico rossonero ha presentato il match contro il Sassuolo

Il Milan a San Siro ospita il Sassuolo per la 14a giornata. Si scende in campo domani alle 15.00 per mantenere la vetta della classifica e per riprendere il ritmo dopo la sconfitta di Firenze. Alla vigilia, come di consueto, Mister Pioli ha presentato il match in conferenza stampa a Milanello. "Domani sarà una grande partita in cui dovremmo fare le giocate facili con velocità. Il Sassuolo ci ha sempre creato difficoltà ed è veloce: serve una prestazione di alto livello per vincere. Nelle prossime 5 partite dovrò cercare di gestire le situazioni togliendo qualche minutaggio a qualcuno per essere sempre performanti. Chi è entrato a Madrid ha fatto benissimo: non è tanto importante chi gioca, ma gli atteggiamenti. Se siamo al Milan è perché abbiamo le qualità per starci".