Milan, Pioli: “Contro il Torino sarà partita sporca”

Il tecnico del Milan dimentica il 7-0 dello scorso anno contro il Torino che premiò i rossoneri

Domani in campo la capolista Milan che affronterà il Torino di Ivan Jurić. Una trasferta difficile per i rossoneri, che andranno a caccia di tre punti chiave per mantenersi in cima alla classifica di Serie A nel pieno della volata finale di un campionato equilibrato e imprevedibile, dove nessuna partita può essere data per scontata. Mister Pioli ha parlato del match dell'Olimpico Grande Torino in conferenza stampa da Milanello: "Il Torino è molto diverso e quel precedente del 7-0 è lontanissimo, sappiamo quali difficoltà incontreremo, sarà una partita sporca ma non ci tireremo indietro. Ivan Juric è un allenatore che stimo molto e che dà grande identità alla squadra, fa migliorare i giocatori. Contro il Bologna abbiamo fatto una buona gara pur non riuscendo a vincere. Abbiamo lavorato su alcune situazioni che speriamo di migliorare già domani. La settimana di lavoro è stata buona, ho visto impegno e partecipazione, e la giusta qualità che ci servirà domani sera. Siamo consapevoli di dover migliorare la nostra fase realizzativa, ci abbiamo lavorato con particolare attenzione".