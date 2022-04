Milan, Pioli: “Contro la Fiorentina serve cuore caldo e testa fredda”

Domani la capolista Milan contro la Fiorentina

Conferenza stampa del tecnico del Milan, Stefano Pioli che ha presentato la partita della 35ª giornata contro la Fiorentina in programma domenica 1° maggio alle 15.00 a San Siro. Queste tutte le sue parole: "Sarà una partita fondamentale, come le altre che mancano. La cosa migliore è pensare sempre e solo alla prossima partita, come abbiamo sempre fatto ed è stata la nostra più grande forza. Cuore caldo e testa fredda. Non pensiamo alle ultime quattro gare ma solo a Milan-Fiorentina. In settimana ho visto attenzione, determinazione e generosità: caratteristiche che serviranno in campo domani. Giovedì non ho detto niente alla squadra, nemmeno Ibrahimović: era il giorno meno indicato. La Fiorentina gioca un calcio tecnico, veloce e aggressivo, ci potranno mettere in difficoltà. Loro amano aspettare, dovremo essere bravi a stare dentro alla partita con lucidità e qualità nelle scelte e anche nel possesso palla. Italiano è un ottimo allenatore. Ho rivisto la partita dell'andata, abbiamo fatto un'ottima prestazione ma dovevamo segnare di più, poi abbiamo pagato degli errori".