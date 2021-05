Milan, Pioli: “Contro la Juventus fatto partita perfetta”

L'analisi del tecnico rossonero dopo il 3-0 alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato della vittoria in Juventus-Milan. "Stasera siamo andati vicino per attenzione, spirito e qualità alla perfezione contro la Juventus. E' una partita e una vittoria importantissima che voglio dedicare ai tifosi che ci hanno dato una carica emozionante. sarà la partita della svolta se riusciremo a continuare questo percorso anche mercoledì con il Torino. Zlatan non ha giocato al 100% ma non voleva mancare. La sua presenza è importante per noi. Ha avuto un fastidio al ginocchio, avvertito anche in settimana ma ora è difficile da valutare anche in vista di mercoledì. Ora pensiamo alla gara di Torino"