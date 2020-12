Milan, Pioli: “Contro la Samp dimostrato che siamo una squadra vera e matura. Per lo scudetto tre concorrenti”

Il Milan risponde a Inter, Napoli e Juventus e passando a Marassi contro la Sampdoria, consolida il primato in classifica. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo dimostrato che siamo una squadra vera. La qualità migliore di questo gruppo è che sfrutta tutte le situazioni, anche quelle negative, per avere opportunità di dimostrare che qualità abbia. Ci mancavano tre giocatori importanti, ma la squadra ha sempre sfruttato le occasioni per dimostrare che sono forti, che c’è un gruppo coeso. Vogliamo far bene, vogliamo vincere tutte le partite, sappiamo che non sarà possibile ma dovremo affrontare al meglio ogni gara. Queste sono le partite più difficili: l’abbiamo preparata da ieri mattina, l’avversario ha avuto tutta la settimana. E quando vinciamo come stasera è giusto ci prendiamo le nostre soddisfazioni. Nonostante stasera una squadra giovane sono molto sorpreso per la maturità. Non ci siamo abbattuti quando le cose andavano male e non ci esaltiamo adesso. Viviamo questo momento con soddisfazione, cercando di sfruttare le occasioni che possono darci dei vantaggi”. Sulla corsa scudetto, Pioli mette dentro tre squadre: “Inter, Juve e Napoli sono convinto restino le squadre più attrezzate. Come si fa a pensare che la Juve non continui ad essere la squadra favorita, dopo nove Scudetti, o che l’Inter con investimenti come Hakimi e Vidal non se la possa giocare? Ma noi dobbiamo continuare a crescere e migliorare, noi siamo bravi a valutare a ogni singola partita”. Intervista che si conclude con gli interventi a gennaio per rinforzare la squadra: “Ho un grande rapporto col club. C’è un rapporto continuo, con rispetto dei ruoli e una condivisione di tutto. Il mio obiettivo è far crescere i miei giocatori, poi la società se potrà interverrà a gennaio. Ma non sto pensando a quello, abbiamo ancora una gara di Europa League e quattro di campionato. Noi siamo concentrati su questo, sono sicuro che la società lavorerà bene sulle altre situazioni”.