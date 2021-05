Milan, Pioli: “Contro l’Atalanta che mai ho battuto si chiuderà il cerchio”

Il tecnico rossonero analizza il pari casalingo contro il Cagliari

Il Milan rischia tanto dopo il pareggio contro il Cagliari in casa. Per centrare la qualificazione alla prossima Champions League servirà una vittoria a Bergamo contro l'Atalanta. Il tecnico rossonero Stefano Pioli è deluso ma non fa drammi: "Non è stata la nostra serata migliore, ritmo e qualità non sono stati all'altezza delle ultime prestazioni - dice ai microfoni di Sky Sport -. Ma ora è inutile pensare a cosa avremmo potuto fare stasera e non abbiamo fatto. La prossima sarà la partita della vita? Lo erano anche quelle con la Juve e col Toro. C'è stata un po' di tensione, forse abbiamo pensato di poter vincere la partita comunque, invece per vincere noi abbiamo bisogno sempre di giocare bene e di muovere la palla nel modo giusto. Chiudere il cerchio a Bergamo dopo la sconfitta da cui è nato questo Milan? Il cerchio con l'Atalanta si chiuderà per forza, è anche l'unica squadra che non siamo riusciti a battere sotto la mia gestione".