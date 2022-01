Milan, Pioli: “Contro lo Spezia dovremo giocare da squadra”

La stagione rossonera non si ferma, e propone una sfida da vincere per continuare il momento positivo.

Redazione ITASportPress

Milan-Spezia è uno dei posticipi della 22ª giornata di Serie A, una partita - il cui calcio d'inizio è previsto per domani alle 18.30. Mister Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa da Milanello oggi dalle 14.00. "Dovremo giocare da squadra, con l'interpretazione giusta perché ci aspetta una gara complicata, contro una squadra che ha vinto le ultime due trasferte senza subire gol. Dovremo avere idee e strategia chiare, ci siamo preparati per essere squadra dall'inizio alla fine. Abbiamo sempre dimostrato di essere un gruppo intelligente e responsabile, veniamo da un approccio non adatto alla partita contro il Genoa e sappiamo quanto sarà necessario entrare in campo con il giusto atteggiamento contro lo Spezia".

IL MERCATO

"La strategia è condivisa, non vogliamo tanto per cambiare, vogliamo qualcuno che ci possa migliorare la rosa e la qualità a disposizione, ci sono tante caratteristiche che ci possono aiutare. Kalulu e Gabbia stanno dimostrando di essere pronti e affidabili anche per giocare partite importanti, se capiterà l'occasione giusta il club si farà trovare pronto".

LE FASCE ROSSONERE

"La nostra fascia sinistra, con Theo, Rafa e Ante, è molto forte ma ora gli avversari ci conoscono meglio. Theo sta diventando un giocatore più completo, toglie punti di riferimento. Ci sono tante soluzioni che possiamo portare avanti, tutti sono in grande crescita ma possono fare ancora meglio. Anche a destra stiamo facendo ottime cose con i terzini, oltre che con Saelemeakers e Messias. Florenzi ha avuto un infortunio e all'inizio l'ho utilizzato un po' più alto, ma il terzino è un ruolo che sente più suo. È molto intelligente, duttile, applicato e utile in tutte le fasi di gioco".

LE CONDIZIONI DI REBIĆ

"Ante ha avuto delle problematiche abbastanza importanti, è stato fermo per due mesi e ha bisogno di un po' di tempo per ritrovare la forma migliore, specialmente per uno con le sue caratteristiche, che fa degli strappi il punto di forza. Non ci vorrà tanto ma comunque serve un po' di pazienza".