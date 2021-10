Milan, Pioli: “Dal 5-0 di Bergamo siamo rinati. Ibra? Vorrei dargli longevità”

Il tecnico Stefano Pioli interviene analizzando il momento del Milan e di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan prova ad archiviare la sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid, concentrandosi sul campionato. L'avversario è l'Atalanta. Il tecnico Stefano Pioli si mostra fiducioso in conferenza stampa: "Dopo il famoso 5-0 a Bergamo è iniziato il nostro cammino con l'arrivo di Kjaer, Ibra e Saelemaekers. Domani è il compleanno di Ibra ma non è finito il suo percorso. Domani giochiamo contro una grande del nostro campionato. L'abbiamo preparata con la giusta attenzione. Ibrahimovic? Non so quanti anni possa ancora giocare, per il suo entusiasmo potrei anche dire che può giocare in eterno, con questa testa qui Zlatan va sopra qualsiasi difficoltà. Ha una motivazione e passione per questo sport veramente incredibile. Mi piacerebbe regalargli la longevità, se potessi fargli un regalo gli allungherei la carriera più possibile. Le sconfitte ti devono dare energia positiva, non abbiamo mai accantonato una partita. Le analizziamo sempre. Abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva ad altissimi livelli, dimostrando una crescita anche a livello di singoli. Dovremo trasformare questa sconfitta in energia positiva, domani è uno scontro diretto. L'anno scorso all'ultima giornata era seconda in classifica, avremo grande rispetto ma anche convinzione delle nostre qualità".