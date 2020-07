Milan, Pioli: “Dobbiamo avere fiducia in noi. Ibra? Spero giochi qualche minuto in più”

Lazio-Milan sarà la partita che chiuderà il sabato di Serie A. Il match dell’Olimpico è in programma alle 21.45 e Pioli in conferenza ha cercato di infondere fiducia alla sua squadra dopo il 2-2 strappato in casa della Spal.

Pioli: “Spero che Ibra giochi di più”

Queste le parole dell’allenatore rossonero: “La Lazio è una squadra completa, si sta giocando lo scudetto. Loro sono forti, ma anche noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Dobbiamo fare il meglio possibile. La classifica è corta davanti a noi, ma anche dietro. Non dobbiamo perdere energie mentali. Mancheranno Immobile e Caicedo, ma ci sarà Correa. Sarà una partita molto complessa anche dal punto di vista tattico”.

Ibrahimovic

Riguardo alla condizioni di Ibrahimovic, Pioli ha commentato: “Forse nemmeno lui sa quanti minuti ha nelle gambe. La sua condizione migliorerà giocando, ieri ha fatto un buon allenamento. Spero di impiegarlo qualche minuto in più con la Lazio”.