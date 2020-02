Milan, Pioli: “Dobbiamo avere le idee chiare e la carica di Ibra”

Scocca l’ora del derby di Milano tra Inter e Milan. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli si sofferma sull’avvicinamento a un match così delicato nel corso della conferenza stampa della vigilia: “L’Inter ha fatto meglio di noi dall’inizio di campionato fino a dicembre. Ora noi stiamo cercando di recuperare. Speriamo di giocare bene questo derby. Tutte le partite si preparano per vincere, e per farlo bisogna giocare meglio dell’avversario. Sono gare che vanno vinte. La parte più bella è proprio la strategia per la partita, tenendo conto le caratteristiche dell’avversario. Vedremo se la nostra strategia domani sarà quella giusta. Stiamo creando tanto, e dobbiamo mantenere questo atteggiamento. Non possiamo permetterci di essere una squadra compatta in entrambe le fasi di gioco. Mi piacerebbe dimostrare di avere le idee chiare e di aver preparato bene la partita, con una strategia ben precisa”.

IBRA – “Ibrahimovic ha svolto un lavoro programmato e individualizzato, oggi fa allenamento con la squadra e se oggi supera questo step domani sarà a disposizione. Affrontiamo una squadra che non perde da tempo, noi dobbiamo avere la faccia di Ibra domani, carica e determinata. Abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare per recuperarlo, il percorso è stato giusto e manca l’allenamento completo con la squadra oggi”.

SPALLETTI “Spalletti? Non ho tempo per perdere tempo, chi pensa al passato o al futuro si gode poco il presente, e io sono concentrato sul nostro presente”.

CONTE – “Lo conosco come un collega ma per dare un giudizio dovrei avere una conoscenza più approfondita. La caratteristica più importante è provare a entrare nella testa dei giocatori, ma io non invidio Conte”.