Milan, Pioli: “Dobbiamo fare un girone di ritorno a forte velocità”

Il mister rossonero ha presentato il match di domani contro la Roma

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato oggi in conferenza stampa il match contro la Roma in programma domani a San Siro. "Avevamo bisogno prima di riposare e poi di lavorare bene, abbiamo fatto entrambe le cose. Abbiamo recuperato tanti giocatori che ora non possono essere al 100%, ma che presto lo saranno. Nessuno di quelli che rientrano domani ha i 90 minuti nelle gambe, stanno lavorando con noi da qualche giorno e stanno recuperando il ritmo, avranno bisogno di giocare più minuti per recuperare la condizione".

LA SITUAZIONE COVID - "Non è una fase normale per nessuno in questo momento, per le società ma per tutti i cittadini. Il primo obiettivo è preservare la salute di tutti, siamo molto attenti ai protocolli. Dobbiamo alzare tutti l'attenzione nel lavoro, tutti devono essere pronti e disponibili a giocare perché l'imprevisto è dietro l'angolo".