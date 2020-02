Milan, Pioli: “Dobbiamo spingere. Lite Paquetà-Ibrahimovic? Ecco la verità…”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico del Milan ha commentato il momento dei rossoneri e ha sottolineato alcuni particolari interni allo spogliatoio. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “Stiamo bene e abbiamo l’opportunità di dimostrarlo. La Fiorentina è una squadra costruita bene, bisognerà giocare con attenzione. Ci farà lavorare tanto. C’è una nuova proprietà, unita a più convinzione ed entusiasmo. Ci stiamo allenando molto bene, la prestazione dipenderà soltanto da noi stessi e abbiamo 14 partite per risalire in classifica, abbiamo fretta di migliorare e di sviluppare meglio alcune situazioni. Mi aspetto tanta convinzione, fiducia e voglia di lavorare”.

GIOCATORI – “Duarte, Krunic, Biglia e Kjaer non saranno convocati. Calhanoglu sta bene, ha avuto solo un piccolo problema. Musacchio? Non c’è stato alcun caso, se si fosse rifiutato davvero di entrare in campo non lo avrei convocato per Firenze. Lite Paquetà-Ibrahimovic? L’episodio non è vero. Delle discussioni ci possono essere, com’è normale che sia in campo, ma il gruppo è compatto e percorre insieme un’unica strada. Non creiamo casi che non esistono”.

FUTURO – “Al momento sono cose che non ci riguardano e non mi riguardano. Non abbiamo né il tempo né la necessità di sprecare energie per pensare al futuro. Per la squadra sono un punto di riferimento, questa è la cosa più importante. Nessun allenatore potrebbe essere riconfermato senza risultati: noi lavoriamo domenica dopo domenica per migliorare. È abbastanza normale parlare di futuro nel calcio, avete cominciato presto quest’anno… Dobbiamo rimanere concentrati sul presente cercando di ottenere il massimo”.