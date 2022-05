Milan, Pioli: “Domani sfida difficile ma abbiamo una grande occasione”

Il tecnico rossonero ha presentato il match contro il Sassuolo

Ultima fermata del Milan che vuole festeggiare lo scudetto domani allo stadio Mapei al termine della sfida contro il Sassuolo. Nell'ultima conferenza pre-partita il tecnico rossonero, Stefano Pioli ha presentato così il match: "Quella di domani sarà una sfida difficile, ma insieme siamo sicuramente più forti. Il Sassuolo ti può sorprendere, davanti hanno tutto. Tatticamente e fisicamente sarà una partita complicata, ma noi sappiamo lottare e sappiamo soffrire. Domani abbiamo bisogno di tutti, anche di coloro che non potranno essere presenti. Rassicurazioni non ce ne sono, perché il pallone è rotondo e devi dimostrare di essere migliore degli altri. Devo dire quello che ho detto alla squadra: siamo stati i migliori fino ad oggi, ma dobbiamo esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita con lavoro, concentrazione e serenità. Non conta ciò che hai fatto fino a ieri, ma conta ciò che saremo in grado di fare domani. Abbiamo una grande occasione: ce la siamo costruita e meritata, ma ora bisogna finirla. In queste ultime 5 partite abbiamo vissuto le stesse partite da dentro o fuori e le abbiamo affrontate così, con questa attenzione. Domani si chiuderà un campionato, tra il vincere e il non vincere ora c'è differenza. Tutti i miei giocatori devono pensare di poter essere i giocatori decisivi".