Milan, Pioli: “E’ il giorno più bello della mia vita sportiva”

Il tecnico del Milan felicissimo per la vittoria dello Scudetto

Dopo le festa in campo per lo scudetto, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport. "E' il giorno più bello della mia vita sportiva, abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Abbiamo lavorato tutti al meglio, il club, i dirigenti che ci hanno sempre sostenuti. Lo staff, i giocatori che sono stati fantastici e i tifosi che sono incredibile. Siamo tutti meritatamente Campioni d'Italia. Sono felice di aver vinto lo Scudetto senza dover recriminare la sconfitta con lo Spezia, poi tra le positive il derby e la Lazio. Il calcio è pieno di etichette ma ci stava. Sono arrivato al Milan per una scelta lungimirante di Maldini, Massara e Boban, Ci stava che qualcuno avesse dubbi, è giusto così. Nella vita e nello sport devi sempre dimostrare, ma dal 4 luglio riparti da zero. I tifosi mi hanno dimostrato qualcosa di eccezionale: il coro 'Pioli is on fire' me lo hanno fatto anche prima di vincere. Li ringrazio, mi hanno dato emozioni incredibili. Sanno riconoscere chi prova a lavorare nel miglior modo possibile".