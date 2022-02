Milan, Pioli: “È stata la settimana perfetta”

Il commento del tecnico rossonero dopo l'1-0 alla Sampdoria

Il Milan è tornato in vetta alla classifica dopo aver battuto la Sampdoria per 1-0 con un gol di Leao. Sorpasso all'Inter al primo posto anche se con asterisco visto che i nerazzurri devono recupera la partita di Bologna. La soddisfazione di Stefano Pioli ai microfoni di Sky: "È stata la settimana perfetta - ha detto nel postpartita -, ci aspettavano incontri molto difficili e delicati per la classifica e averli centrati è un ottimo segnale. Chiaro che mancano ancora tante partite, ora recuperiamo energie e prepariamoci alle prossime 14 gare e al derby di Coppa Italia. Questa comunque è la mentalità che dobbiamo avere fino alla fine.Avere una precisa identità di gioco è la cosa più bella e gratificante del mio lavoro. Oggi abbiamo due punti in più dell’anno scorso - ha proseguito Pioli -, dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione e fare meglio di 79 punti non è facile. Ma dobbiamo andare su questa squadra. Se fossi un tifoso cosa penserei? Se facessi il tifoso sarei stato sugli spalti, io cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte. Quali sono questi sogni che faccio di notte? Non posso dirli tutti. Già ho fatto un fioretto, ora pensiamo alla prossima partita". E l'atteggiamento della squadra è stato apprezzato dai tifosi: "Da allenatore del Milan sono orgoglioso quando i nostri tifosi sanno riconoscere anche un recupero palla o una rincorsa come un gesto morale molto importante. Noi siamo ad altissimi livelli per quanto riguarda lo spirito e la fiducia. Tutti stiamo spingendo dalla stessa parte, ma sappiamo che giocando così possiamo toglierci grandi soddisfazioni".