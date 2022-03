Milan, Pioli: “Empoli squadra molto dinamica e non è semplice andarli a prendere”

Domani la partita valida per la 29ª giornata di Serie A, che il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa da Milanello

Dopo il successo contro il Napoli, la capolista Milan ospita l'Empoli domani sera a San Siro. Una sfida insidiosa, contro una squadra distintasi in questa stagione per il bel gioco e la capacità di raccogliere risultati importanti. Una partita, valida per la 29ª giornata di Serie A, che il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa da Milanello. "La soddisfazione più bella è rendere i tifosi felici, quando ci riusciamo siamo contenti. La loro passione e il loro entusiasmo ci fanno bene e siamo orgogliosi di ritrovarli domani così numerosi e così caldi. Siamo soddisfatti della prestazione ma l'ultimo gradino è sempre la prossima partita, dobbiamo essere attaccati alla quotidianità e al presente, che ci aiuterà ad affrontare al meglio la sfida di domani. Ho visto una squadra concentrata che si è preparata bene".