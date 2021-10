Milan, Pioli esalta Ibrahimovic: “Ha una forza interiore pazzesca”

Parla il tecnico rossonero

"Ha una mentalità e una forza interiore pazzesca". Sono queste alcune delle parole di mister Stefano Pioli a proposito di Zlatan Ibrahimovic . Il tecnico del Milan ha avuto solo elogi per il suo bomber e, nel corso dell'intervista a DAZN nello speciale curato da Federico Balzaretti, si è soffermato sulle capacità dello svedese sia in campo che a livello mentale.

"Nonostante la sua carriera ha una grande voglia di giocare. Dentro di sè ha una motivazione incredibile che trasmette a tutti. Il suo arrivo ha aiutato tutti. Lui ha avuto una grande intelligenza e una sensibilità ad entrare in un gruppo non ancora formato. Lui pretende tanto da se stesso e per questo pretende tanto anche dagli altri", ha detto Pioli. "Come giocare con lui a livello tattico? Sono cose che proviamo durante gli allenamenti. È fondamentale avere i tempi giusti. Ibra è un campione che vede il calcio prima".