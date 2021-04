Milan, Pioli esalta Mandzukic: “Ha valori importanti. Può ancora aiutarci”

Il tecnico rossonero fa il punto della situazione in vista del match contro il Genoa.

Per il Milan si profila un fine settimana molto importante. La sfida contro il Genoa mette i rossoneri in condizione di poter sfruttare la sfida tra Atalanta e Juventus, provando così ad allungare sulle inseguitrici. Un segnale forte è arrivato da Mario Mandzukic, che ha voluto rinunciare allo stipendio di marzo dopo i tanti infortuni che lo hanno tenuto fuori. Il tecnico Stefano Pioli sottolinea l'episodio in conferenza stampa: "Ha sofferto di non essere a disposizione nei mesi scorsi, è arrivato con grande entusiasmo e sulle qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi. Un giocatore che può aiutarci da qui alla fine. E' un giocatore forte e un ragazzo dai valori importanti, le ultime partite sono importanti per il presente e il futuro di tutti noi".