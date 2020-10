Milan, Pioli esulta: “Un inizio da sogno, ora ci serve un difensore”

Il Milan travolge lo Spezia a San Siro con un rotondo 3-0. Decide una doppietta di Leao e un gol di Theo Hernandez. I rossoneri sono in testa alla classifica a punteggio pieno e sognano in grande.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto per la partita di stasera. Stiamo cercando un difensore. Con un calendario stimolante stiamo cercando rinforzi. Sognavamo un inizio del genere. Siamo ripartiti con lo spirito giusto. Dobbiamo avere positività e fiducia per il futuro. Il Milan dev’essere squadra. Abbiamo caratteristiche particolari. Sappiamo benissimo che ci sono tante aspettative per il nostro blasone. Se ci arriviamo con il giusto entusiasmo, possiamo ottenere grandi risultati. Abbiamo dovuto giocare partite ogni tre giorni anche se è inusuale. Ci giocheremo partita dopo partita cercando di non arrenderci. Credo che per Rebic sarà durissima già la prossima volta. Romagnoli potrebbe essere a disposizione per il derby. Siamo un gruppo giovane che deve lavorare per ottenere i migliori risultati possibili. I ragazzi vanno capiti e stimolati. Con Kessie ci sono state alcune discussioni per alcune decisioni prese, ma è tutto normale”.