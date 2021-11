Milan, Pioli: “Fiorentina con forte identità e diffido dalle squadre decimate”

Il tecnico del Milan ha presentato il match di domani contro la Fiorentina

Redazione ITASportPress

Firenze la conosce bene perché è stata una tappa speciale della sua carriera. Ci tornerà domani, sabato 20 novembre alle 20.45, da avversario e quindi provando a battere il proprio passato. Stefano Pioli si avvicina a Fiorentina-Milan da allenatore rossonero e, alla vigilia da Milanello, ha presentato questa gara - 13° giornata di Serie A - in conferenza stampa.

LA FIORENTINA

"Diffido sempre delle squadre che sembrano in difficoltà per via delle assenze, è successo anche a noi in passato e abbiamo sempre trovato energie e voglia di dimostrare. Succederà anche domani, parliamo di una squadra che ha forte identità, chi gioca sa sempre cosa fare. La Fiorentina è un'avversaria forte e difficile, aggredisce con intensità e coralità, ha in Vlahović un giocatore che è cresciuto tantissimo, l'ho allenato che era un ragazzino ma già si intravedevano le sue grandi qualità. Ora è davvero molto forte. Italiano è un ottimo allenatore, giovane, con idee chiare, sta facendo in poco tempo un lavoro importante, la Fiorentina sta facendo un buon campionato e sta migliorando tanto".

LA CONDIZIONE DELLA SQUADRA

"La squadra sta bene, sono molto dispiaciuto per l'infortunio di Calabria, non ci voleva visto il blocco di partite che ci attende. Purtroppo anche Rebić nella partitella di oggi ha sentito una fitta e non sarà convocato. Leão ha ricaricato le pile ed è pronto per dare il suo contributo, l'ho visto bene. Quelle che ci attendono sono partite che vanno affrontate nel modo giusto, a partire da domani sera. La partita pesa tanto, sappiamo a cosa andiamo incontro e la squadra è concentrata per dare il massimo".

LA SOSTA

"Abbiamo cercato di interpretarla nel miglior modo possibile, chi è stato in nazionale è tornato in buone condizioni, a parte Calabria. Continuo a pensare che i miei giocatori siano professionisti consapevoli e ieri, nel primo allenamento tutti insieme, ho visto concentrazione e partecipazione. Malgrado gli impegni avuti si sono già calati di nuovo in ciò che ci aspetta".