Milan, Pioli: “Genoa difende bene e gioca in modo efficace”

Il tecnico rossonero ha presentato il match contro il Genoa

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della 33ª giornata di Serie A che vedrà i rossoneri affrontare a San Siro il Genoa. "A parte l'ultima partita persa con la Lazio, è una squadra che difende bene e gioca un calcio semplice ed efficace. Ci siamo preparati per avere delle situazioni in cui sfruttare dei vantaggi. Credo che il risultato dipenderà soprattutto dalla velocità e dal ritmo con cui riusciremo a fare certe giocate. Dobbiamo andare in area con i tempi giusti, cercando di essere meno prevedibili. Rispetto a Torino recuperiamo Bennacer e Rebić. Stanno bene e possono anche giocare dall'inizio, valuteremo domani. Castillejo si è allenato con noi in settimana, ma nelle ultime ore ha accusato nuovamente fastidio alla caviglia e non sarà disponibile domani. Ibra non sarà a disposizione per i prossimi 10 giorni, speriamo di riaverlo per il finale di stagione. In questo momento della stagione assenze come quelle di Zlatan, di Florenzi e di Kjær sono importanti, perché si tratta di giocatori che sanno come si vivono questi momenti. Confido però nella volontà da parte di tutti di dare il massimo".