Milan, Pioli già in clima derby: “Non contano i punti di distanza…”

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista del derby di Milano in programma domenica prossima. A margine della premiazione per la Panchina d’Oro, della sfida, ai microfoni di Sky, ha parlato il tecnico del Milan Stefano Pioli.

DERBY – “Questa sarà una settimana particolare e molto importante. Ieri non siamo riusciti a vincere, ma ora dobbiamo solamente pensare a questa partita delicata. L’Inter è una squadra forte, solida in tutti i reparti. Sono una formazione completa, ma nei derby non contano i valori e i punti di distanza”.

IBRAHIMOVIC – “Togliere Zlatan a noi è come togliere Lukaku all’Inter, Immobile alla Lazio o Ronaldo alla Juventus. Ibra ha avuto un affaticamento complicato da un’influenza che ora è passata: speriamo possa essere in campo domenica”.