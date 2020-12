Milan, Pioli: “Gol di Leao provato in allenamento. Contro la Lazio con tante assenze”

Un Milan convincente porta a casa l’intera posta in palio dal Mapei di Reggio Emilia. Il tecnico Stefano Pioli analizza la prestazione della squadra dopo la vittoria sul Sassuolo ai microfoni di Sky Sport:” Partenza davvero perfetta con il gol di Leao ma noi abbiamo almeno cinque situazioni per il calcio d’avvio e le alterniamo. Volevamo approcciare bene la partita perchè nelle ultime eravamo mancati. Speriamo sempre che le cose vadano nel miglior modo possibile; sono stati bravi Diaz e Calhanoglu e Leao a concludere bene. Volevamo quasi giocare senza centravanti per non dare riferimenti ai loro difensori centrali. Le squadre forte si sanno adattare alle caratteristiche dei giocatori che scendono in campo pur mantenendo i propri principi. Non eravamo soddisfatti degli ultimi due pareggi, noi giochiamo sempre per vincere. Questo match pesava molto dal punto di vista mentale, volevamo vincere ed esserci riusciti ci dà molta soddisfazione. Lo scudetto? Noi vogliamo provare a regalare soddisfazioni poi faremo i conti. Rinforzi a gennaio? “Abbiamo le idee chiare sul mercato, se ci saranno le opportunità per migliorare questa squadra le coglieremo altrimenti rimarremo così. Chi arriverà, se arriverà, dovrà essere predisposto a capire un certo modo di lavorare. Abbiamo creato un gruppo compatto e unito anche se è difficile gestire le tante assenze. Mancavano due difensori, due attaccanti ma i ragazzi chiamati in causa rispondono presente. Ora ci manca un ultimo sforzo, ci aspetta una partita importante e difficile contro la Lazio tra 3 giorni e dovremo fare a meno di Kessiè che mancherà, poi potremo goderci questo 2020 che, sportivamente parlando, ci ha regalato grandi soddisfazioni”.