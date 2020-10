Milan, Pioli: “Grande vittoria. Scudetto? È presto, ci sono tre squadre davanti a noi”

Stefano Pioli parla dopo il ritorno alla vittoria del Milan in un Derby. Il tecnico rossonera esulta ma non distoglie l’attenzione dai prossimi impegni: “Adesso dobbiamo continuare a lavorare, tutte le partite che abbiamo vinto hanno nascosto delle insidie e le abbiamo sofferte”.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico rossonero ha esordito parlando di Leao titolare, scelta che ha sorpreso molti: “Sono rimasto sorpreso che nessuno si aspettasse Leao. Abbiamo sempre messo un esterno di corsa destra e un attaccante a sinistra. Avevo già detto ieri – spiega l’allenatore del Milan Stefano Pioli – che il risultato di oggi non sarebbe stato determinante. Siamo soddisfatti per la vittoria contro una squadra che ci ha creato dei problemi. Tre punti importanti anche per i nostri tifosi, ma ora stiamo calmi: c’è tanto da lavorare”. Pioli si è poi soffermato sul grande protagonista della serata, Zlatan Ibrahimovic: “Ibra era stanco e mi ha chiesto il cambio in campo, ma non l’ho fatto uscire. Zlatan è un campione in tutto, un professionista esemplare, che vuole vincere sempre, tutto. Lui mi ha detto ‘tu fai l’allenatore e io il giocatore, decidi tu’. Il mio ruolo è quello di decidere e fare sentire tutti importanti. E lui.