Milan, Pioli: “Ibra ci aiuta con la sua presenza. Abbiamo più soluzioni”

Triplice fischio tra Cagliari e Milan. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli commenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente oggi abbiamo fatto una prestazione diversa. Siamo stati più efficaci e concreti. Ibrahimovic ci dà qualcosa di diverso con la sua presenza. Vittoria meritata su un campo difficile e contro un avversario difficile. Questo ci può permettere di uscire da un momento difficile. Credo che si debba cercare di sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori. Leao e Castillejo possono aggredire la profondità che Ibra non può raggiungere. Dobbiamo insistere e ripartire da queste basi. Ci aspetta un girone di ritorno importante per il nostro futuro. Spesso ho chiesto a Ibra come stesse per non rischiare infortuni muscolari. Si è posto con grande intelligenza, sta intervenendo con i modi giusti e con grande personalità. E’ un riferimento in mezzo al campo. Il vero Zlatan lo vedremo tra qualche partita. Mi ero convinto che fosse pronto quando l’ho sentito al telefono. Mi ha detto: ‘Mister, non credere a quello che dicono. Voglio giocare il 6′. La sua presenza serva a un gruppo. Avere uno stimolo per i miei giocatori è importante. Quello che trasmette è utile per tutti. Prima partivamo bassi, ora dobbiamo costruire qualcosa di diverso. Bisogna cambiare qualcosa nelle posizioni del reparto offensivo, pur senza alterare i nostri principi, Ibra e Leao hanno qualità e fisicità. Possono giocare insieme. E’ chiaro che serve equilibrio. Penso che possa essere lo stesso con Piatek. Paquetà? E’ in buone condizioni, ma devo avere una squadra equilibrata”.