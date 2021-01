Milan, Pioli: “Ibra non è razzista. Contro il Bologna partita difficile”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie A contro il Bologna. Il tecnico ha commentato, oltre che i temi caldi della gara di campionato, anche i recenti fatti nel derby di Coppa Italia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku.

Bologna-Milan, parla Pioli

Parte subito dall’avversario del suo Milan Pioli: “Non serve più guardarsi indietro ma avanti, pensare al Bologna, una gara difficile. Per fare bene contro il Bologna devi meritarlo, ti fa sudare”, ha detto il mister. “Abbiamo fatto un ottimo percorso fin qui e abbiamo alla fine del girone d’andata 18 punti in più rispetto all’anno scorso, la differenza c’è e stiamo cercando di limare la differenza. Le prime 7 del campionato sono molto forti”.

Un pensiero anche a quanto accaduto in Coppa Italia con la sfida Ibra-Lukaku: “Non è stato un bello spettacolo ma certe situazioni possono succedere”, ha detto Pioli. “Ibrahimovic non è razzista e mettiamo un punto ora. La proprietà è sempre stato in prima linea per combattere le discriminazioni. Mettiamo un punto su questa storia”.