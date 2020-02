Milan, Pioli: “Ibrahimovic e Kjaer in dubbio. Soddisfatto del mercato”

Cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Il Milan sta vivendo un momento magico. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli commenta lo stato di forma dei suoi uomini in vista del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Ibrahimovic e Kjaer hanno l’influenza da qualche giorno, non sarà semplice convocarli. Abbiamo qualche problema anche con Krunic, ma la squadra è pronta. Quando vinci tanto non accade per caso. La salita è molto faticosa e molto ripida, ma quando arriva su, sai che bel panorama puoi vedere. Dobbiamo andare avanti motivati. Sono felice che il mercato sia finito, siamo stati bravi a rimanere concentrati, adesso abbiamo un gruppo coeso che ha voglia di lavorare. Voti al mercato? Siete voi a darli. Io sono soddisfatto. Sono state fatte le cose che ci aspettavamo. Credo che il nostro mercato sia stato un po’ sottovalutato perché abbiamo inserito giocatori di spessore all’inizio, che ci danno molto anche sul piano della personalità. Non soltanto Zlatan, ma anche Kjaer e Begovic e giovani di prospettiva. Suso ci ha salutato con molta serenità, Kris non l’ho visto, è partito subito la mattina dopo, ma non ci sono problemi. Nel calcio siamo abituati alle partenze e ai cambi di maglia”.