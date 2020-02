Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Non parla mai a caso…”

Vigilia di campionato per il Milan, che domani sera, a San Siro, ospiterà il Torino. Queste le parole del tecnico Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia.

MOMENTO – “La squadra sta bene, veniamo da due prestazioni importanti dal punto di vista della compattezza e del gioco. Dobbiamo consolidare queste sensazioni positive e migliorare dove siamo in difficoltà”.

IBRAHIMOVIC – “Zlatan non parla mai a caso, mi ha sempre detto di fidarmi. L’ho visto bene, domani vedremo le sue condizioni”.

FUTURO – “In un grande club come questo le voci sono normali, noi dobbiamo rimanere concentrati solamente sul lavoro. Non sono preoccupato del mio futuro e in questo momento non ci sto neanche pensando”.

