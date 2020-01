Milan, Pioli: “Il 4-4-2 una possibilità, Ibra non ha i 90′. Spero in un rinforzo in difesa”

C’è il Cagliari da battere, sabato alle 15 alla Sardegna Arena, per rilanciarsi dopo il pari deludente contro la Sampdoria. Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro i sardi. Le parole:

ZLATAN E MODULO – “Ibra sta bene, ma non può giocare 90 minuti. È normale perché è un campione, per cui c’è il dialogo per capire cosa ha bisogno lui in questo momento. È un valore aggiunto per la squadra e deve essere messo nelle condizioni per rendere al meglio, così vale per i suoi compagni. Il modulo? Il 4-4-2 è una possibilità, ma non l’unica. Paquetá? Può fare l’esterno in questo modulo, ha grande potenzialità”.

CAGLIARI E POSSIBILE ESCLUSIONE DI SUSO – “In questo momento tutto ci può aiutare, qualsiasi situazione. Il Cagliari sta facendo un ottimo campionato anche se arriva da 3 sconfitte. Dobbiamo mettere in campo tutto, li abbiamo studiati bene. Maran? Ho un rapporto speciale con lui e non posso dargli vantaggi sulla formazione. Suso escluso? Ho sempre pensato che se cambi è perché cerchi di diventare più concreto e migliorare. Dobbiamo essere una squadra che propone gioco. In questo momento dobbiamo trovare una soluzione perché il problema principale ora è che facciamo pochi gol. Chi è escluso domani però non vuol dire che è bocciato” E ancora sullo spagnolo: “Credo che come affronti le difficoltà determina che professionista sei, credo che abbiamo in squadra professionisti importanti. Politano? Non parlo di giocatori non nostri”

BONAVENTURA, CALDARA, PIATEK – “Non dimentichiamoci che Jack arriva da un periodo di lunga inattività. In effetti ha avuto un paio di settimane con problemini che hanno pregiudicato la sua condizione fisica. Ma sta lavorando per stare meglio e con Zlatan può fare molto bene. Caldara? Abbiamo fatto valutazioni tecniche e fisiche e se abbiamo deciso di cambiare è perché era giusto fare questo tipo di scelta. Tempistiche? Non mi competono certe decisioni, ma mi auguro che presto arrivi un rinforzo perché la rosa deve essere al completo. Piatek? Se potessi spostare la lancetta al 30 gennaio lo farei. E’ troppo importante il presente e il quotidiano per farci distrarre da altro. Krzysztof è convocato e disponibile per giocare”