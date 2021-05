Milan, Pioli: “Il 7-0 è sorprendente ma dato seguito a prova contro la Juventus”

Il commento del tecnico rossonero dopo la vittoria contro il Torino

Bottino pieno per i rossoneri a Torino: dopo la vittoria di domenica all'Allianz Stadium, il Milan batte anche i granata con un punteggio netto e senz'appello. 7-0 il risultato finale al culmine di una prestazione importante, corale e di grande concentrazione. Questo il commento del tecnico del Milan Stefano Pioli: “Il 7-0 è certamente impensabile alla vigilia ma volevamo mettere in campo un’altra prestazione concreta come quella contro la Juventus. Siamo felici di questo, ma dobbiamo continuare così perché non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo stati una squadra che si è mossa tanto, ha mosso la palla e non ha dato punti di riferimento agli avversari. Abbiamo saputo aspettare di trovare i varchi giusti e colpire. La squadra è matura e questo è il segno di una crescita fatta di alti e bassi che sono naturali perché siamo una squadra giovane. Tutto è servito e ora dobbiamo raccogliere quanto seminato. Dovevamo affrontare due trasferte difficili e importanti e averle affrontate con il giusto atteggiamento mentale è sintomo di grande crescita”.