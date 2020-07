Milan, Pioli il futuro è adesso: “Obiettivo Europa e alla fine vedremo cosa accadrà…”

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani affronterà il Bologna per la 34^ giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ha fatto il punto sul finale di stagione che attende la squadra e si è soffermato anche sul proprio futuro.

Pioli: “Vogliamo il quinto posto. Futuro? Vediamo…”

Sulla squadra e sul proseguimento del campionato, Pioli è stato chiaro: “Il gruppo sa bene qual è la nostra posizione in classifica, sa che stiamo facendo bene, ma contano solo queste ultime 5 gare. La classifica deve essere ancora migliorata per centrare il nostro obiettivo”. “Quinto posto? Vogliamo fare più punti possibile poi alla fine tireremo le somme. Raggiungere l’Europa League direttamente ai girone sarebbe importante però dobbiamo recuperare dei punti”.

E sul suo futuro: “In questo momento sto benissimo a Milanello e con la squadra, qui le strutture sono eccezionali, i giocatori e tutto lo staff sono concentrati per migliorare il risultato e questi 15 giorni potranno significare tanto per la classifica. Non abbiamo nè il tempo nè la voglia di pensare ad altre cose. Dobbiamo essere tutti protagonisti di queste 5 partite poi vedremo cosa succederà”.

Infine un pensiero sulla possibilità di rivedere il pubblico allo stadio: “Sarebbe bellissimo. Abbiamo dei tifosi fantastici, ci hanno sostenuto con passione e entusiasmo anche nei momenti difficili, m immagino come potrebbe essere adesso giocare con il sostegno dei tifosi in queste ultime tre gara a San Siro. Non credo sarà possibile in questa stagione, mi auguro che dalla prossima si possano riaprire gli stadi”.

MOGLIE EX CALCIATORE SI COPRE SOLO CON CAPPELLO