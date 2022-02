Milan, Pioli: “Il gol del pareggio dell’Udinese era da annullare”

Amaro sfogo del tecnico rossonero dopo il pareggio casalingo

Post partita polemico a San Siro dopo il pareggio casalingo del Milan fermato dall'Udinese. Ad alzare la voce è stato il tecnico rossonero Stefano Pioli che spiega che il pareggio friulano era da annullare. "Non abbiamo fatto una gara brillante, ma il gol del pareggio era da annullare. Udogie tocca col braccioC'è la Var e doveva accorgersene, è un errore evidente. Non è la prima volta che siamo penalizzati. Magari l'Udinese avrebbe pareggiato più tardi, ma queste cose non vanno bene". Stefano Pioli è molto arrabbiato, dopo il pareggio per 1-1 del suo Milan contro l'Udinese. "Inoltre, se ci sono solo 45 minuti di gioco effettivo in tutto il match è anche responsabilità dell'arbitro - dice il tecnico rossonero ai microfoni di Dazn nel dopo gara -. I miei giocatori sono quasi sempre molto corretti e calmi, se oggi erano così nervosi ci sarà un motivo".