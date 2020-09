Milan, Pioli: “Il meccanismo funziona. Vogliamo tornare in Europa”

Il Milan si impone sul Bologna per 2-0. Decisiva una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri sono imbattuti da quando si è tornati in campo dopo il lockdown.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “A non stupisce stare così tanto bene. La squadra si conosce in campo. Non era una partita facile. Siamo stati bene durante la partita. Fino al 2-0 abbiamo giocato una partita attenta e seria. In altre situazioni dobbiamo migliorare. Abbiamo individualità di grande livello oltre a Ibrahimovic. Funziona il meccanismo, funzionano le posizioni. Ibra sa stringere i denti e sfruttare le occasioni. Dobbiamo cercare di migliorare il campionato dell’anno scorso. Proveremo a tornare in Europa. Giovedì avremo un preliminare difficile. Poi ci sarà tempo per preparare al meglio il campionato. E’ una squadra tecnica con grandi giocatori. Credo che la mia prima Lazio aveva tanta qualità, mentre questo Milan è molto giovane. Questo ci deve far lavorare con serenità”.