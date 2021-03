Milan, Pioli: “Il Napoli ci ha sempre messo in difficoltà. Con il lavoro ci siamo rialzati”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, presentando il big match di domani sera contro il Napoli: “Gioca un bel calcio, ha qualità, la squadra inoltre si è compattata. Ci aspetta una partita complicata perché il Napoli è una delle squadre più forti del campionato – afferma Pioli in conferenza – . Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, la gara più importante è quella contro il Napoli. Non possiamo fare dei conti, dobbiamo pensare a vincere più gare possibili, domani abbiamo un’importante occasione contro un avversario forte che ci ha sempre messo in difficoltà. Cosa ci ha fatto rialzare dopo il periodo negativo? Il lavoro e la convinzione nelle nostre qualità. Delle cadute non possono far dimenticare ad una squadra come si gioca a calcio, siamo stati la sorpresa del 2020. Dovevamo solo rivedere delle situazioni ed avere una squadra molto più compatta. Ibrahimovic? E’ il nostro faro ma il Milan è dipendente dal nostro gioco. I leader sono tanti perché riconosciamo un certo modo di stare in campo”.

