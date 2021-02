Milan, Pioli: “Inizia la parte più difficile della stagione. Ibra? L’ho visto determinato “

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Crotone: “Siamo a metà della salita, le pendenze più difficili devono ancora arrivare, sarà difficile per tutte le squadre. Non possiamo accontentarci, dobbiamo provare ad alzare il nostro livello, le partite importanti arrivano ora, come quella di domani con il Crotone. Servirà mettere in campo più intensità degli avversari. Ibrahimovic? Ho visto Zlatan molto determinato a Bologna, è stato determinante. Mi è piaciuto tutto quello che ha fatto in campo. Tutte le prime sette squadre della classifica hanno la possibilità di vincere lo scudetto ed arrivare in Champions, sono tutte avversarie da temere tantissimo. Saranno decisive le ultime 5-6 partite, noi non vogliamo fare parte delle 3 squadre escluse dai posti importanti della classifica”.