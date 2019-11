Milan, Pioli: “Iniziamo a giocare da squadra. Piatek? Momento difficile”

Si è da poco conclusa Milan-Napoli. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli racconta le sue impressioni sulla gara di San Siro ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo cominciando a giocare da squadra. L’importante è continuare a creare occasioni pericolose. Sappiamo che per gli attaccanti va così, ci sono momenti delicati. Ci sono piccoli sforzi in più. Dobbiamo metterli nelle condizioni di fare meglio. Forse avremmo potuto anche vincere questa partita. Quarantacinque giorni sono davvero pochi. Se fossimo ad agosto sarei contentissimo dell’atteggiamento della squadra. Ho introdotto alcuni piccoli concetti e la squadra li sta interpretando bene. Abbiamo affrontato 4 o 5 squadre importanti. Solamente a Roma non siamo stati squadra. E’ un segnale forte. I ragazzi devono capire l’importanza di giocare da squadra. Più giocatori ho in campo che sanno temporeggiare e scegliere i tempi giusti per la giocata e meglio è. Ora è normale avere la testa pesante, ma i ragazzi stanno rispondendo bene. Questo ci deve far capire che siamo sulla buona strada”.