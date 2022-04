Milan, Pioli: “Lazio squadra dal potenziale importante”

Il tecnico rossonero ha presentato il match contro la Lazio

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha presentato il match dell'Olimpico contro la forte Lazio di Maurizio Sarri. "Siamo assolutamente consapevoli del percorso che stiamo facendo e del momento che stiamo vivendo, il più elettrizzante ed entusiasmante che potremmo vivere. Siamo in lotta per lo Scudetto a cinque giornate dalla fine, concentrati e motivati sulla partita di domani. In tutti noi c'è quel qualcosa in più di emozione, di voglia che ti porta oltre i tuoi limiti per raggiungere qualcosa che a inizio anno sembrava impossibile. Serve sempre avere il cuore caldo e la testa molto fredda. Avremo domani il sostegno dei tifosi. La loro passione ci dà energia, averli domani in quantità così numerose non può che darci spinta".