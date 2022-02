Milan, Pioli: “L’Udinese difficile da affrontare, sono compatti e organizzati”

Il tecnico rossonero ha presentato il match di domani contro la squadra friulana

A San Siro per rialzare la testa. Il pareggio di Salerno ha rallentato la corsa rossonera e davanti al pubblico di casa la squadra vuole tornare subito a vincere. Ospitiamo l' Udinese per l'anticipo della 27ª giornata di Serie A: alla vigilia, da Milanello , si è svolta la conferenza stampa di Mister Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

"Ho visto la mia squadra attenta e determinata, l'Udinese sarà difficile da affrontare. Loro sono compatti e organizzati, attenti in difesa e pericolosi in ripartenza: sarà difficile avere spazi e dovremo muovere velocemente la palla, giocando con qualità e tecnica. Ci vorrà lucidità nelle scelte e bisognerà sbagliare il meno possibile".

"Non guardiamo agli altri, possiamo e dobbiamo determinare le nostre partite e mi aspetto sempre dei passi in avanti e una crescita della squadra. È un momento particolare e importante del campionato: la verità è che la partite sono sempre difficili ed equilibrate, per vincere ci vuole qualità. Da questo al prossimo weekend inizia una settimana importante con gare delicate e punti in palio pesanti. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare il punteggio dello scorso campionato, se questo ci porterà anche a vincere lo Scudetto vorrà dire che avremo fatto qualcosa di straordinario. La quota Scudetto probabilmente sarà più bassa dell'anno scorso, ma ci vorranno comunque tanti punti".