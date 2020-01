Milan, Pioli: “Messa l’anima in campo, iniziamo a raccogliere i frutti di quanto seminato”

Vittoria al cardiopalma per il Milan, che ha superato per 3-2 l’Udinese nel lunch match della ventesima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli al termine della gara.

SPIRITO – “Siamo partiti un po’ contratti e l’Udinese a livello fisico stava meglio di noi. Eravamo in emergenza e non siamo riusciti a recuperare alcuni giocatori, ma proprio per questo sono contento della prestazione: abbiamo messo l’anima in campo. Stiamo iniziando a raccogliere i frutti di quanto seminato, i risultati ci danno fiducia. Subire il gol iniziale ci ha fatto perdere un po’ di lucidità e le distanze, noi avevamo bisogno di più movimento ma anche nel corso dei primi quarantacinque minuti abbiamo creato diverse occasioni. L’arrivo di Ibrahimovic ci ha dato più personalità e più convinzione”.