Milan, Pioli: “Nessun caso Piatek. Conta vincere. Su Ibrahimovic…”

Conferenza stampa di vigilia per Stefano Pioli che domani sarà impegnato col suo Milan nel difficile campo di Bologna per la sfida della 15^ giornata di Serie A. Intervenuto ai microfoni del media presenti, il tecnico ha parlato del momento della squadra e anche di mercato. Ecco le sue parole:

“Non c’è nessun caso Piatek. Non esiste un singolo nel gioco di squadra, conta solo lavorare e vincere più partite possibile. Se giocherà lui o Leao? Sceglierò chi mi sembra più funzionale, hanno caratteristiche diverse”, ha detto Pioli parlando del bomber polacco in netta crisi di prestazioni.

SQUADRA – Sul modulo da adottare: “Non giocheremo con due punte anche se in futuro non escludo di poter adottare moduli differenti. Il centrocampo e gli esterni sono il nostro punto di forza. Caldara e Duarte non ci saranno, Suso al momento non ce lo vedo a sinistra, ma non deve stare solo largo, può darci una mano anche dentro il campo”. E sul mercato: “Ibrahimovic? Babbo Natale arriva il 25 dicembre, se penso ad un regalo vorrei i tre punti domani”.

BOLOGNA – Su Mihajlovic: “Mi auguro che domani sia in panchina. Tifo Bologna da quest’estate, il modo in cui società e città si sono strette attorno a lui è stato fantastico. Tornerò a tifare Bologna da lunedì”. Sugli avversari: “Sono una squadra aggressiva, hanno vinto a Napoli e la disfatta in Coppa Italia li motiverà. Bisognerà essere concentrati”, ha concluso Pioli.