Milan, Pioli: “Nessuna paura. Vogliamo migliorare la nostra classifica. Su Suso…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa a margine della gara di domani sera contro la Spal valida per la 10^ giornata di Serie A.

Il tecnico rossonero ha parlato del momento dei suoi dopo il ko contro la Roma e si è detto pronto a trovare il successo per migliorare una situazione davvero negativa. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “Occorre essere realisti e dire che il nostro non è un buon momento. Dobbiamo migliorare la classifica perché indubbiamento siamo migliori di così e possiamo migliorare anche quanto fatto in campo domenica contro la Roma”.

CLASSIFICA – “Se mette paura? C’è tempo per migliorare la classifica e sicuramente abbiamo la voglia di farlo. Abbiamo bisogno di gente arrabbiata, motivata e orgogliosa. Se abbiamo questa classifica significa che qualcosa abbiamo sbagliato. Voglio giocatori che non si risparmino in campo. Voglio un gruppo battagliero, con lo spirito giusto. Non siamo la miglior squadra dal punto di vista tecnico, ma almeno vogliamo essere la squadra migliore dal punto di vista dello spirito e della determinazione”.

SUSO – Un pensiero a Suso, indicato come uno dei problemi principali della squadra rossonera: “Non ho dubbi sulla qualità di Suso, però è sbagliato accusarlo per le difficoltà del Milan. Tutti devono dare qualcosa in più”.