Milan, Pioli: “Non molliamo mai e siamo riusciti a riprendere il Genoa”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è stato intervistato da Sky al termine della sfida pareggiata con il Genoa: “Questa squadra non molla mai. Stasera è stata una partita difficile anche per merito del Genoa che ci ha fatto due reti. Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio ma nel complesso ritengo sia stata un’ottima prestazione dei ragazzi. È un pareggio in una partita complicata su un terreno non semplice. Se facevano gol nel primo tempo sarebbe cambiata la partita ma come al solito abbiamo messo tutto in campo e siamo riusciti a riprendere il risultato. Anche oggi abbiamo subito due gol ma concesso poco. I gol che stiamo prendendo stanno diventando un po’ troppi, oggi non abbiamo marcato bene e coperto gli spazi sui due cross. È stata una partita su un campo difficile, la squadra voleva vincere fino alla fine ma purtroppo non ci siamo riusciti. Io non credo che saranno le prossime 2 partite a definire le nostre prospettive. Sappiamo che siamo fuori dalla Champions da parecchi anni, sarebbe un grande risultato riportare lì il club. Ora dobbiamo solo lavorare bene, le prossime due partite saranno difficili e importanti. Veniamo da un lungo periodo in cui abbiamo giocato tante partite, siamo solo all’inizio di una lunga salita e finché non siamo in cima la fatica non dobbiamo sentirla. Comunque ho visto una squadra volenterosa”. Sul rinnovo: “Sono contento di allenare questo gruppo e questo top club, poi strada facendo vedremo”.